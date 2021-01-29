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İş ve bol para vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhuşa sürükleyen çete çökertildi

29.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu kadınları sundukları cazip teklifler ile kandırıp pasaportlarına el koyarak fuhuşa zorlayan çete, jandarmanın düzenlediği operasyonla çökertildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Kırgızistan ve Özbekistan uyruklu kadınları sundukları cazip teklifler ile kandırıp pasaportlarına el koyarak fuhuşa zorlayan çete, jandarmanın düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 6 yabancı uyruklu kadın fuhuş batağından kurtarıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube ekipleri, Manavgat ilçesinde M.A., H.Ö., E.K., A.G. ve F.Y. isimli şahısların Kırgızistan uyruklu R.A. isimli kadını iyi bir iş imkanı ve güzel bir ortam, bol para kazanma ve tüm ihtiyaçlarını karşılama vaadiyle kandırarak Manavgat ilçesi ve mahallelerine getirdikleri bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları kurdukları sistemde borçlandırıp alıkoyarak, pasaportlarını alıp zorla fuhuşa sürükledikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Ekim 2020 tarihinden itibaren şüphelilere yönelik başlatılan planlı faaliyet kapsamında şüphelilerin suça konu faaliyetlerinde birlikte hareket ettikleri diğer şüphelileri de tespit etti. Yapılan üç ara yakalama neticesinde Ö.Ş., İ.F., O.S. ve S.F. yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyonda 4 Kırgızistan uyruklu kadın fuhuş batağından kurtarıldı.
Operasyonların tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile insan ticareti kapsamında zorla fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için 27 Ocak Çarşamba günü saat 13.00’de Manavgat ilçesinde biri polis bölgesi olmak üzere 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda M.A., H.Ö., E.K., A.G., F.Y. isimli şüpheliler ile Kırgızistan uyruklu R.A. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 8 Özbekistan uyruklu kadın da kurtarıldı.

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