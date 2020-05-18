İş ve okul dünyası için tasarlandı: Logitech M590 incelemesi!

Ürün, bir adet alıcısı ve bir de AA pille geliyor. Önce pili takıyor, sonrasında da alıcıyı PC’nize yerleştirip açıyorsunuz ve hepsi bu. Özellikle ufak boyutları ve kolay kullanılabilirliği sayesinde yanınızda da rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir ürün.
Peki bu mouse’un ana özelliği ufak boyutlarda olması mı diye soracak olursanız, hayır, değil. Ürün, özellikle sessiz yapısıyla ön plana çıkıyor ve bu sayede gerek ders çalışırken, gerekse de ofisinizde işlemlerinizi yürütürken daha. konsantre bir şekilde hareket edebilmeniz hedefleniyor. Logitech, tuşların sessizlik düzeyini “%90 tıklama gürültüsü azaltma” olarak belirtiyor.
Bir düşünelim isterseniz. Pek çok klavye, genelde sesli çalışırlar, ama bu pek bir sorun oluşturmaz. Aynı şekilde pek çok mouse’un da tıklama sesleri.anlaşılır düzeydedir ve bu da bir sorun oluşturmaz.
Bunlara bir de PC’nin çalışma sesini, hatta cam açıksa dışarıdan gelen trafik sesini eklersek, tıpkı ufacık sorunların bir araya gelerek büyük bir sorun yumağını oluşturması gibi, işte o zaman ses seviyesi sıkıntı verici bir boyuta ulaşabilir.
İşte Logitech M590 burada devreye giriyor ve “Hem sessiz hem de kullanışlı bir kablosuz mouse” ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabiliyor. Ürün, gerçekten çok sessiz çalışıyor.
Yalnızca iki büyük tuş değil, aynı zamanda orta kısımda konumlandırılan tekeri ve sağ yan tarafta, baş parmağınızla kullanacağınız fonksiyon tuşları da öyle. Logitech bölümünde bu ürünü test edebilirsiniz. Ne kadar sert basmayı denerseniz deneyin, ses seviyesi oldukça az.
Bazı kullanıcılar, iş, okul ve oyun konularına yönelik olarak farklı ekipmanlar kullanabilir. Kendi adıma konuşmam gerekirse, hem oyun oynarken hem de çalışırken kullandığım mouse ve klavyeden gelen sesler hoşuma gider.
Ama mesela gecenin bir vakti makale yazıyorsam ve sessiz bir ortama gerçekten ihtiyacım varsa, işte bu anlar için M590’a geçiş yapabilirim. Hem ürünün altındaki optik sensörünün ışığı da belli olmuyor. Bu sayede özellikle düşük ışıklı ortamlarda görsel bir rahatsızlık ihtimalinin de önüne geçebilirsiniz.
1000dpi değerde çözünürlüğe sahip olan Logitech M590, Flow özelliği sayesinde, aynı anda bir cihazdan diğer cihaza kablosuz olarak dosya paylaşımına da imkan sunuyor. Ürün, PC’nin yanında Mac desteği de sunuyor ve istenilirse bu iki cihazda da işlem yapılabilir. Sadece, öncelikle mouse’un orta kısmında yer alan tuşa dokunarak 1 ve 2, yani tanımlı cihazlar arasında geçiş yapmanız gerek.
Mouse’un Bluetooth Smart ve 2.4GHz kablosuz bağlantı teknolojileri bulunuyor ve 10 metre mesafeye kadar kullanılabiliyor. Ürün, gerek tuşları, gerek tekerleği, gerekse de zemin kısmı itibarıyla gerçekten yumuşak bir kayganlık sunuyor. Yani, sanki bir buz üstünde pürüzsüz detaylarla yol alıyormuşsunuz gibi, ama tabii ki kontrol sizde.
Bu arada, daha gelişmiş bir kullanım için Logitech Options programını da PC’nize kurmanızı öneriyoruz. Logitech M590, tek AA pil ile yaklaşık 2 yıllık kullanım sunabilen bir ürün. Tabii burada sizin kullanım alışkanlıklarınız doğrultusunda bu pil ömründe değişiklikler olabilir, yine tek pil ile gayet üzün süre yol alabilmeniz muhtemel. Logitech M590 mouse, ülkemizde 250 TL satış fiyatı etiketiyle bulunabiliyor.
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