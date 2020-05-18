İş ve okul dünyası için tasarlandı: Logitech M590 incelemesi!

Ürün, bir adet alıcısı ve bir de AA pille geliyor. Önce pili takıyor, sonrasında da alıcıyı PC’nize yerleştirip açıyorsunuz ve hepsi bu. Özellikle ufak boyutları ve kolay kullanılabilirliği sayesinde yanınızda da rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir ürün.

Peki bu mouse’un ana özelliği ufak boyutlarda olması mı diye soracak olursanız, hayır, değil. Ürün, özellikle sessiz yapısıyla ön plana çıkıyor ve bu sayede gerek ders çalışırken, gerekse de ofisinizde işlemlerinizi yürütürken daha. konsantre bir şekilde hareket edebilmeniz hedefleniyor. Logitech, tuşların sessizlik düzeyini “%90 tıklama gürültüsü azaltma” olarak belirtiyor.

Bir düşünelim isterseniz. Pek çok klavye, genelde sesli çalışırlar, ama bu pek bir sorun oluşturmaz. Aynı şekilde pek çok mouse’un da tıklama sesleri.anlaşılır düzeydedir ve bu da bir sorun oluşturmaz.

Bunlara bir de PC’nin çalışma sesini, hatta cam açıksa dışarıdan gelen trafik sesini eklersek, tıpkı ufacık sorunların bir araya gelerek büyük bir sorun yumağını oluşturması gibi, işte o zaman ses seviyesi sıkıntı verici bir boyuta ulaşabilir.

İşte Logitech M590 burada devreye giriyor ve “Hem sessiz hem de kullanışlı bir kablosuz mouse” ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabiliyor. Ürün, gerçekten çok sessiz çalışıyor.