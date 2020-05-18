HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İş ve okul dünyası için tasarlandı: Logitech M590 incelemesi!

İş ve okul dünyası için tasarlandı: Logitech M590 incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 11:52 | Son Güncelleme

Karbon tonu, orta gri tonu ve yakut olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Logitech M590, ilk görünüşte oldukça ufak ve şirin. 101 gram ağırlığında olan bu ürün iş ve okul dünyası için başarılı bir seçenek oluşturuyor.

İş ve okul dünyası için tasarlandı: Logitech M590 incelemesi!

Ürün, bir adet alıcısı ve bir de AA pille geliyor. Önce pili takıyor, sonrasında da alıcıyı PC’nize yerleştirip açıyorsunuz ve hepsi bu. Özellikle ufak boyutları ve kolay kullanılabilirliği sayesinde yanınızda da rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir ürün.

Peki bu mouse’un ana özelliği ufak boyutlarda olması mı diye soracak olursanız, hayır, değil. Ürün, özellikle sessiz yapısıyla ön plana çıkıyor ve bu sayede gerek ders çalışırken, gerekse de ofisinizde işlemlerinizi yürütürken daha. konsantre bir şekilde hareket edebilmeniz hedefleniyor. Logitech, tuşların sessizlik düzeyini “%90 tıklama gürültüsü azaltma” olarak belirtiyor.

Bir düşünelim isterseniz. Pek çok klavye, genelde sesli çalışırlar, ama bu pek bir sorun oluşturmaz. Aynı şekilde pek çok mouse’un da tıklama sesleri.anlaşılır düzeydedir ve bu da bir sorun oluşturmaz.

Bunlara bir de PC’nin çalışma sesini, hatta cam açıksa dışarıdan gelen trafik sesini eklersek, tıpkı ufacık sorunların bir araya gelerek büyük bir sorun yumağını oluşturması gibi, işte o zaman ses seviyesi sıkıntı verici bir boyuta ulaşabilir.
İşte Logitech M590 burada devreye giriyor ve “Hem sessiz hem de kullanışlı bir kablosuz mouse” ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabiliyor. Ürün, gerçekten çok sessiz çalışıyor.

Yalnızca iki büyük tuş değil, aynı zamanda orta kısımda konumlandırılan tekeri ve sağ yan tarafta, baş parmağınızla kullanacağınız fonksiyon tuşları da öyle. Logitech bölümünde bu ürünü test edebilirsiniz. Ne kadar sert basmayı denerseniz deneyin, ses seviyesi oldukça az.

Bazı kullanıcılar, iş, okul ve oyun konularına yönelik olarak farklı ekipmanlar kullanabilir. Kendi adıma konuşmam gerekirse, hem oyun oynarken hem de çalışırken kullandığım mouse ve klavyeden gelen sesler hoşuma gider.

Ama mesela gecenin bir vakti makale yazıyorsam ve sessiz bir ortama gerçekten ihtiyacım varsa, işte bu anlar için M590’a geçiş yapabilirim. Hem ürünün altındaki optik sensörünün ışığı da belli olmuyor. Bu sayede özellikle düşük ışıklı ortamlarda görsel bir rahatsızlık ihtimalinin de önüne geçebilirsiniz.

1000 DPI DEĞERİNE KADAR ÇIKABİLİYOR

1000dpi değerde çözünürlüğe sahip olan Logitech M590, Flow özelliği sayesinde, aynı anda bir cihazdan diğer cihaza kablosuz olarak dosya paylaşımına da imkan sunuyor. Ürün, PC’nin yanında Mac desteği de sunuyor ve istenilirse bu iki cihazda da işlem yapılabilir. Sadece, öncelikle mouse’un orta kısmında yer alan tuşa dokunarak 1 ve 2, yani tanımlı cihazlar arasında geçiş yapmanız gerek.

Mouse’un Bluetooth Smart ve 2.4GHz kablosuz bağlantı teknolojileri bulunuyor ve 10 metre mesafeye kadar kullanılabiliyor. Ürün, gerek tuşları, gerek tekerleği, gerekse de zemin kısmı itibarıyla gerçekten yumuşak bir kayganlık sunuyor. Yani, sanki bir buz üstünde pürüzsüz detaylarla yol alıyormuşsunuz gibi, ama tabii ki kontrol sizde.

Bu arada, daha gelişmiş bir kullanım için Logitech Options programını da PC’nize kurmanızı öneriyoruz. Logitech M590, tek AA pil ile yaklaşık 2 yıllık kullanım sunabilen bir ürün. Tabii burada sizin kullanım alışkanlıklarınız doğrultusunda bu pil ömründe değişiklikler olabilir, yine tek pil ile gayet üzün süre yol alabilmeniz muhtemel. Logitech M590 mouse, ülkemizde 250 TL satış fiyatı etiketiyle bulunabiliyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Bakanın tekrar baktığı telefon geri dönüyor!Bakanın tekrar baktığı telefon geri dönüyor!
Taksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyorTaksiciler isyanda: Müşteriler para yerine tuvalet kağıdı veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Kritik toplantı bugün! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Ünlü çiğköfteci kaza geçirdi

Ünlü çiğköfteci kaza geçirdi

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

27 şehirde maskesiz sokağa çıkma yasağı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Volkswagen Seat'tan vazgeçti! Bakın neden...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Paper Mario çok yakında çıkışını gerçekleştirecek

Paper Mario çok yakında çıkışını gerçekleştirecek

Chrome kaynak yönetimi meselesine odaklandı

Chrome kaynak yönetimi meselesine odaklandı

Epic ve Steam komisyon kavgasına girişti

Epic ve Steam komisyon kavgasına girişti

Samsung NX300’e ilgi arttı

Samsung NX300’e ilgi arttı

The Elder Scrolls: Blades ücretsiz oldu

The Elder Scrolls: Blades ücretsiz oldu

Samsung Galaxy S4 Zoom geri dönüyor!

Bakanın tekrar baktığı telefon geri dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.