İş verimliliğini artırmak için evde çalışma ortamı düzenleme ipuçları ve kullanabilecek fonksiyonel ürünler

Evden çalışıyorsanız iyi bir çalışma alanı oluşturarak dikkatinizi arttırabilir ve motivasyonunuzun düşmesini engelleyebilirsiniz. Dikkatiniz dağılmadan çalışabileceğiniz bir odayı ya da evinizin sakin bir köşesini çalışma alanı olarak belirleyebilir ve çalışırken gerekli olan tüm ürünleri burada bulundurarak verimli bir ortam yaratabilirsiniz. Bu noktada işlevsel bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olacak ürünleri listelediğimiz yazımıza bakabilir ve gerek duyduğunuz ürünlere kolayca sahip olabilirsiniz.

1. İyi bir çalışma masası olmazsa olmaz!

Koltukta, yatağınızda, yemek masasında veya orta sehpada çalışmak, fiziksel olarak rahatsız hissetmenize sebep olurken psikolojik olarak da çalışmanıza odaklanmanızı zorlaştırır. Dolayısıyla verimli bir çalışma için masaya ihtiyacınız var. Bu noktada Weblonya Çalışma Masası, evde iş ortamı yaratmak için ideal. Raflarını ihtiyaç duyacağınız diğer malzemelerinizle doldurabileceğiniz bu masa, geniş yüzey alanı sayesinde hem bilgisayarınız hem diğer eşyalarınız için yeterli bir çalışma alanı sunar.

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2. Kaliteli bir koltuk ile çok daha konforlu bir çalışma alanı yaratabilirsiniz!

Çalışma masanızın tamamlayıcısı olarak seçeceğiniz çalışma koltuğu da verimli bir çalışma alanının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alır. Çünkü rahat bir sandalyede oturarak çalışmak, çok daha verimli olmanıza imkan tanır. Eğer siz de eviniz için bir çalışma koltuğu arıyorsanız ergonomik tasarımı ile dikkat çeken Seduna Skagen markasının bu ürünü sizin için doğru bir tercih olabilir. Bu çalışma koltuğu, alternatif renkleri ve modern tasarımıyla çalışma alanlarınıza uyum sağlar.

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3. Planlı olmak için ajanda kullanın!

Hem günlük yaşamda hem iş hayatında planlamalarınızı etkili bir şekilde yapabilmeniz için büyük bir kolaylık sağlayan ajandalar ile üretkenliğinizi arttırabilirsiniz. Bu noktada Geluode Ajanda, planlama yapmak ve gününüzü organize etmek için ideal bir seçenek. Bu ajanda; günlük, haftalık ve aylık olmak üzere farklı bölümlerden oluşur. Böylece programınızdaki tüm etkinlikleri sırasıyla ve planlı bir şekilde organize etmenize imkan tanır.

Zaman yönetimi konusunda da size destek olacak bu ajandayı daha ayrıntılı olarak incelemek ve hemen satın almak için tıklayın!

4. Saklama kutuları ile düzen kurun!

Çalışma alanınızda düzene önem vermediğiniz zaman dikkatinizi toplamak her zamankinden çok daha zor olabilir. Raflı masalar ve kitaplık modelleri bu konuda size yardımcı olabilir ama asıl kurtarıcınız, saklama kutuları. A3 boyutu çoğu dokümanı sığdırabileceğiniz Amonsen Saklama Kutusu ile çalışma odanızdaki dağınıklığa son verebilirsiniz. Farklı renk seçenekleri ile evinize de uyum sağlayan bu saklama kutusu sayesinde aradığınız eşyaları hemen bulabilir ve çalışma alanınızın çok daha düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kolay temizlenebilir olması sebebiyle de sıkça tercih edilen bu saklama kutusuna sahip olmak için tıklayın!

5. Daha iyi odaklanmak için aydınlatmaya ekstra özen göstermelisiniz!

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Aydınlatma, verimli çalışma ile doğrudan bağlantılı. Aydınlatmanın iyi olmadığı bir ortamdan çalışma veriminiz de büyük ihtimalle olumsuz etkilenir. Dolayısıyla çalışma alanınızı cam kenarı gibi gün ışığından yararlanabileceğiniz bir köşede oluşturmalısınız. Eğer geceleri de çalışıyorsanız 5 farklı parlaklık seviyesi ve 3 farklı ışık rengi sunan Generi Masa Lambası, sizin için doğru bir aydınlatma tercihi olabilir. Gözleri yormayan ve hoş bir aydınlatma sunan bu ürün, çalışma masaları için ideal.

Çok fonksiyonlu tasarımı ile ön plana çıkan bu masa lambasını güvenle satın almak için tıklayın!

6. Rahatça çalışmanızı sağlayacak ekipmanlara yatırım yapın!

Uzun saatler bilgisayar başında oturmaktan dolayı sırt ve bel ağrılarından şikayetçiyseniz Invision PC Monitör Kolu tam size göre. Ergonomik konforu en üst düzeye çıkarmak ve saatlerce oturmaktan kaynaklanan duruş hasarı riskini minimuma indirmek için tasarlanan monitör kolu; özellikle bilgisayar başında çalışanlar için ideal. Yüksekliği kolay bir şekilde ayarlanabilen bu ürün, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamak için size çeşitli görüş açıları sunar.

Çalışma alanınızı ve ekranınızın konumunu mükemmel bir şekilde optimize eden bu ürünü daha detaylı incelemek ve hızla satın almak için tıklayın!

7. Aylık ve haftalık planlar belirleyin!

Düzenli olarak plan yapmak ve bu planların ne kadarını gerçekleştirebildiğinizi kontrol etmek, çalışma veriminizi arttırmanıza yardımcı olur. Bu noktada çalışma odanızın bir duvarına asabileceğiniz Buffer Manyetik Yapışkanlı Bir Aylık Takvim, planlarınızın daima gözünüzün önünde durmasını sağlar ve sizi motive eder. Bu takvim, manyetik etkisi sayesinde hiçbir araca ihtiyaç duymadan duvara kolayca yapışır. Rahatlıkla yazılıp silinebilme özelliğine de sahip olan bu ürünü birçok kez yerinden çıkarıp başka alanlara tekrar tutturabilirsiniz.

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8. Zamanınızı dikkatli kullanın!

Evden çalışma modeline geçtiğinizde odaklanabilmek, verimli çalışabilmek ve işlerinizi zamanında tamamlayabilmek için belli bir saatte uyanmalı ve gününüzü özenle planlamalısınız. Bu sayede motivasyonunuzun düşmesini ve verimliliğinizin azalmasını önleyebilirsiniz. Bu noktada çalışma masanızın üzerinde bulunduracağınız Achort Dijital Çalar Saat, sizin için büyük bir yardımcı olabilir. Ana ekranında saat, tarih ve sıcaklık göstergeleri bulunan bu ürün ile çalışma ve mola saatlerinizi kontrol edebilir, gerekli gördüğünüz taktirde alarm kurabilirsiniz.

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9. Çalışma masanızda yeşil bitkiler bulundurun!

Çalışma ortamında yer alan bitkilerin iş stresini azalttığı ve yaratıcılığı tetiklediği araştırmalar ile desteklenen bir gerçek. Bu sebeple çalışma masanızı süsleyen yeşil bir bitki, size hem görsel hem psikolojik anlamda yarar sağlar. Bu noktada Yiğitoğlu Design Özel Tasarım Sukulent ve Saksı Aranjmanı ile çalışma masanızın havasını değiştirebilirsiniz. Şık bir doğal mermer saksıda gelen bu ürün, daha ferah bir çalışma ortamı yaratmak isteyenler için doğru bir tercih olabilir.

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10. Mantar pano ile etkili bir şekilde not alın!



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Çalışma masanızın karşısındaki duvara asabileceğiniz mantar panolar, daha organize olmanızı ve tertipli çalışmanızı sağlayabilir. Bu noktada Heveer Mantar Pano, özellikle dikkat dağınıklığı yaşayanlar için kurtarıcı bir ofis malzemesi. Önemli notları, hatırlamanız gereken tarihleri ya da acil konuları asabileceğiniz bu pano; işlerinizi eksiksiz tamamlamanız için gerekli bir ürün. Ayrıca parçalar halinde gelen bu mantar panoyu dilediğiniz şekilde tasarlayarak çalışma ortamınıza farklı bir hava da katabilirsiniz.

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