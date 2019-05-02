"İş yapan şirketler kapatılmayacak"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı şirketlerin tasfiyesine ilişkin, "Kapatılacak şirketlerin büyük çoğunluğu iş yapan şirketler değil. İş yapan Halk Ekmek, ANFA gibi şirketler kapatılmayacak. Hiçbir işçi zarar görmeyecek. Kapatılan şirketlerdeki haklarıyla diğer açık şirketlere geçiş yapacak." dedi. Yaşar, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi sürecinde kendisini takip eden basın mensuplarıyla Yenimahalle Belediye Başkanlığında kahvaltıda bir araya geldi. Gazetecilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Yaşar, yeni dönemde ilçeyi kalkındıracak projelere hız vereceklerini söyledi. İlçedeki yaşlıların, engellilerin, kadınların, gençlerin ve çocukların daha mutlu yaşamasını sağlamak için çalışacaklarını dile getiren Yaşar, bu yıl içerisinde Batıkent bölgesinde 24 saat hizmet verecek bir kütüphaneyi hayata geçireceğini kaydetti. - "Belediyelerin gelirlerini niçin kısıyorlar" Yaşar, Organize Sanayi Bölgelerinden (OSB) alınan emlak vergisinin kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemenin adil olmadığını öne sürdü. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var Hamza Dağ’dan Çolpan Işın Taner’in skandal paylaşımına tepki AK Parti'li Yavuz: Peş peşe suç duyurularında bulunacağız

OSB'lerdeki temel hizmeti belediyelerin gerçekleştirdiğine dikkati çeken Yaşar, "Bir gecede bir milletvekilinin önergesiyle sunuluyor ve bir dakika bile sürmeden kabul ediliyor. Ben oranın çöpünü alıyorum. Ben oraya hizmet götürüyorum. Emekli birinin 'iki dairesi var' diye emlak vergisi alıyorum. Sanayilerde 'üretim hızlansın' diye büyük ciro yapanlardan emlak vergisi alamıyoruz. Sanayicilerin vereceği emlak vergisi onlara büyük yük olmaz. Belediyelerin gelirlerini niçin kısıyorlar? O zaman sanayi bölgeleri kendi hizmetini kendileri görsün, belediyeler karışmasın." ifadelerini kullandı. - "Ayhan Yılmaz, belediyenin borç yükünden korkmuştur" Avrupa'nın hiçbir ülkesinde mali af yasalarının çıkarılmadığını ifade eden Yaşar, belediye borçlarının tamamının çıkarılan aflardan kaynaklandığını iddia etti. Dün istifa eden AK Partili Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ile aile dostluklarının olduğunu ifade eden Yaşar, "Hakikaten kendisi dürüst, namuslu, ülkesini milletini seven birisidir. Tahmin ediyorum, yani bildiğimden söylemiyorum, 'Makam aracımı satıp, daha düşük maliyetli bir araç alacağım' dediğine göre belediyenin borç yükünden korkmuştur. Biraz da titizdir. Onun için belediyelere, yeniden mali yapılandırma konusunda devletin destek vermesi gerekiyor. Yeni bir yasanın çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.