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İş Yargılamaları ve Barışçıl Çözüm Yolları Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, makro nitelikli "politika belge taslakları" ile "konu bazlı sonuç ve öneri belge taslakları" oluşturmak amacıyla İş Yargılamaları ve Barışçıl Çözüm Yolları Çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, makro nitelikli "politika belge taslakları" ile "konu bazlı sonuç ve öneri belge taslakları" oluşturmak amacıyla İş Yargılamaları ve Barışçıl Çözüm Yolları Çalıştayı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Uğur Kızılca, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Kurul olarak "politika belge taslakları" ile "konu bazlı sonuç ve öneri belge taslakları" oluşturmak amacıyla çeşitli alanlarda çalışma grupları kurduklarını belirtti.

Bu alanlardan birinin "çalışma ilişkileri" olduğunu söyleyen Kızılca, bu çerçevede bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik gibi alanlarda toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Tanrıver de iş uyuşmazlıklarında görev alan iş mahkemelerinin uzmanlık yargı yeri konumunda olduğuna işaret ederek, hemen hemen her uyuşmazlık için uzmanlık yargı yeri oluşturma eğilimi bulunduğunu kaydetti.

Tanrıver, uzmanlık yargı yeri oluşturma eğiliminin belirli ölçüde olması gerektiğinin altını çizerek, "İhtisaslaşma beraberinde bütünü görmeyi, soruna bütünsel olarak bakmayı engelleyici bir etki doğuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanlık yargı yerlerinin beklenen amaca hizmet edebilmesinde hakimlerin önemini vurgulayan Tanrıver, "Hakimlerin gerçekten ilgili alanda kendisini yetiştirmiş kişiler olması lazım." dedi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Ayşe Türkmenoğlu, yüksek yargı organlarının temsilcileri, akademisyenler, ilgili kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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