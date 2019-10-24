Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, makro nitelikli "politika belge taslakları" ile "konu bazlı sonuç ve öneri belge taslakları" oluşturmak amacıyla İş Yargılamaları ve Barışçıl Çözüm Yolları Çalıştayı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Uğur Kızılca, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Kurul olarak "politika belge taslakları" ile "konu bazlı sonuç ve öneri belge taslakları" oluşturmak amacıyla çeşitli alanlarda çalışma grupları kurduklarını belirtti.

Bu alanlardan birinin "çalışma ilişkileri" olduğunu söyleyen Kızılca, bu çerçevede bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik gibi alanlarda toplantılar yaptıklarını ifade etti.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Tanrıver de iş uyuşmazlıklarında görev alan iş mahkemelerinin uzmanlık yargı yeri konumunda olduğuna işaret ederek, hemen hemen her uyuşmazlık için uzmanlık yargı yeri oluşturma eğilimi bulunduğunu kaydetti.