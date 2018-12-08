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İş yeri alev alev yandı, mahsur kalan 10 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 09:18 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Fatih'te 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan ikinci el beyaz eşya dükkânında yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Fatih'te 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan ikinci el beyaz eşya dükkânında yangın çıktı. İş yerindeki yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alev alev yanan iş yeri kullanılamaz hale gelirken, binada hasar meydana geldi. Molla Gürani Mahallesi Selçuk Sultan Cami Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki ikinci el beyaz eşya dükkânında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale ederken, binada üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişi diğer itfaiye erleri tarafından merdiven yardımıyla tek tek kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve Suriyeli oldukları öğrenilen kişilere olay yerine gelen ambulanslarda ilk müdahalesi yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yanan iş yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle beyaz eşyalar tamamen yanarken, binada da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. İŞ YERİNDEKİ YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA İşyerindeki yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı görülüyor. Sokakta bulunan vatandaşlar ise yangını izliyor.

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