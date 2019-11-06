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İş yeri çalışanına dehşeti yaşatmışlardı, o gaspçılardan biri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

Fatih’te iki iş yerinden toplam 250 bin Dolar gasp eden şahıslardan biri yakalandı.

İş yeri çalışanına dehşeti yaşatmışlardı, o gaspçılardan biri yakalandı

Fatih’te iki iş yerinden toplam 250 bin Dolar gasp eden şahıslardan biri yakalandı. Şüphelilerden birinin iş yeri çalışanının başına silah dayadığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, 8 Ekim günü Fatih’te bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren eli silahlı 2 kişiden biri iş yeri çalışanının başına silah dayayıp 130 bin Dolar’ı gasp ederek oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, 1 Kasım günü Fatih’te bir kargo şirketinden yüzlerini maskeyle gizleyen eli silahlı 3 kişi tarafından 120 bin Dolar çalındığı ihbarı alındı. Edinilen bilgiye göre, gaspçılardan Vali V. (28) isimli Azerbaycan uyruklu şahıs, olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, Vali V.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin geniş kapsamlı çalışmaları neticesinde 8 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı gasp olayının failinin Vali V. ve diğer 3 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheliler tanınmamak için kıyafetlerini değiştirmiş
Emniyetten alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin gasp olayını gerçekleştirdikten sonra bir sokağa gidip giysilerini değiştirdikleri, daha sonra aynı gün içerisinde ülke dışına çıkarak izlerini kaybettirdikleri belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vali V. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin olayın faili olduğu belirlenen diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Gaspçıların, iş yeri çalışanının başına silah dayadığı anlar güvenlik kamerasında
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin girdiği iş yerindeki çalışanın başına silah dayadığı, gasp olayını gerçekleştirdikten sonra oradan ayrıldıkları görüldü. Bir diğer görüntüde ise şahıslardan birinin kaçarken yol üzerinde bulunan bir koliye takılarak düştükten sonra kalkarak kaçmaya devam ettiği, iş yeri çalışanlarının da şüphelilerinin peşinden koştuğu görülüyor.

İş yeri çalışanına dehşeti yaşatmışlardı, o gaspçılardan biri yakalandı

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