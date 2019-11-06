İş yeri çalışanına dehşeti yaşatmışlardı, o gaspçılardan biri yakalandı

Fatih’te iki iş yerinden toplam 250 bin Dolar gasp eden şahıslardan biri yakalandı. Şüphelilerden birinin iş yeri çalışanının başına silah dayadığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, 8 Ekim günü Fatih’te bulunan bir tekstil firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren eli silahlı 2 kişiden biri iş yeri çalışanının başına silah dayayıp 130 bin Dolar’ı gasp ederek oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, 1 Kasım günü Fatih’te bir kargo şirketinden yüzlerini maskeyle gizleyen eli silahlı 3 kişi tarafından 120 bin Dolar çalındığı ihbarı alındı. Edinilen bilgiye göre, gaspçılardan Vali V. (28) isimli Azerbaycan uyruklu şahıs, olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis, Vali V.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin geniş kapsamlı çalışmaları neticesinde 8 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı gasp olayının failinin Vali V. ve diğer 3 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi.