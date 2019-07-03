İş yeri cephanelik gibi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil yedek parçası satan iş yerine düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeğiyle, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Merkezefendi'de yedek otomobil parçası satışı yapılan iş yerinde, yasa dışı yollardan piyasaya ruhsatsız tabanca ve tüfek sürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri, dan belirlenen adrese operasyon düzenledi. İş yerinde polis ekiplerince yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, bidon kutuları içinde 9 bin 345 av tüfeği fişeği, 307 tabanca mermisi, 20 bıçak, 7 şarjör ve 6 tabanca kabzesi ele geçirildi. İş yerinde 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, serbest bırakıldı.

