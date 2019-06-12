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İş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, bir iş yerinin duvarındaki gizli bölmede 14 kilogram esrar ile 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, bir iş yerinin duvarındaki gizli bölmede 14 kilogram esrar ile 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, duvarda yapılan ve üzeri duvar kağıdı ile kapatılmış gizli bölmede, paketlenmiş halde 14 kilogram toz esrar ve 6 bin uyuşturucu hap buldu. 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 TL'nin de ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktıİş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktıİş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktıİş yeri duvarındaki zuladan esrar ve uyuşturucu hap çıktı

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