İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı giriş belgeleri internette

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) giriş belgeleri internetten erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta uygulanacak 2019-İSG 1. Dönem'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
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