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İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı giriş belgeleri internette

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Adaylar, erişime açılan 2019-İSG 1. Dönem giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) giriş belgeleri internetten erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Mayıs'ta uygulanacak 2019-İSG 1. Dönem'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

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