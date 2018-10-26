İş yeri hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te üç iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1002. Cadde'de bulunan 3 iş yerine giren kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerlerine ait para kasalarını alarak uzaklaştı.
Kasaların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi.
Parmak izi arayan ve güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık, bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, içeriye giren şahsın arama yapması, kasayı alıp dışarıda bekleyen şüpheliyle uzaklaşmaları yer alıyor.
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