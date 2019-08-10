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İş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 10:04 | Son Güncelleme

Avcılar’da iş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan 7 şahıs yakalandı.

Avcılar’da iş yeri kurşunlayan ve uyuşturucu ticareti yapan 7 şahıs yakalandı. Bir kişi savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 6 kişi de tutuklandı.
Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesinde 5 Ağustos günü meydana gelen iş yeri kurşunlanması ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen Anıl E.(18), Ali Erdem K. ( 19), Taner Ö.(20),Onur A. ( 22), Volkan Kaan N.(20), Kaan B.(19), Serkan B.(22) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda, 6 adet tabanca, 40 adet fişek, 45 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 61 gram gelen uyuşturucu madde, 39 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 21 gram gelen ecxtacy hap, 2 adet metal kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alından Serkan B. ifadesinin ardında savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 6 şahıs ise 6 Haziran günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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