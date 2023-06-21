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İş yeri önünde bekleyen genç dehşeti yaşadı! Şaşırtan gerçek ise ortaya çıktı

21.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, iş yeri önünde bekleyen bir genç, motosikletle gelen kasklı şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, bacağından vurulan genç can havliyle kendini içeriye attı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis ekiplerinin çalışmaları sonucu iki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Şaşırtan gerçek ise gün yüzüne çıktı; Yakalanan saldırganın, genci kavgada kendisini darp eden şahıs zannettiği için vurduğu ortaya çıktı!

İş yeri önünde bekleyen genç dehşeti yaşadı! Şaşırtan gerçek ise ortaya çıktı

Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, öğle saatlerinde çalıştığı iş yerine gelen M.Y., kapısında beklemeye başladı. Genç arkadaşlarla sohbet ettiği esnada motosikletle gelen kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bacağından vurulan genç, can havliyle kendisini içeriye attı.

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İŞ YERİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Saldırgan ise geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olmayan genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

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YANLIŞ ADAMI VURMUŞLAR

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, saldırganların M.Ş.V. ve K.Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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Saldırganın genci, kavgada kendisini darp eden şahıs zannettiği için vurduğu ortaya çıktı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane silahlı saldırı

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