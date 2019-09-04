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İş yeri önünde bulduğu 10 bin doları, sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kahve dükkanı işleten Mehmet Tohumcu (61), iş yeri önünde bulduğu 10 bin doları polise götürdü.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kahve dükkanı işleten Mehmet Tohumcu (61), iş yeri önünde bulduğu 10 bin doları polise götürdü. Para, alışveriş yaparken düşürdüğü anlaşılan Mustafa Cindoruk'a (46) teslim edildi.

Ayakkabı mağazası sahibi Mustafa Cindoruk, sabah döviz bürosundan 30 bin dolar aldı. İş yerine giderken kahve dükkanına uğrayıp kahve alan Cindoruk, ödeme yaparken poşet içindeki 30 bin doların 10 binini yere düşürdü. Cindoruk, ödemeyi yapıp, kahveyi aldıktan sonra durumdan habersiz iş yerine gitti. Dükkan sahibi Mehmet Tohumcu, iş yeri önünde yerde 10 bin doları fark etti. Tohumcu, parayı Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürerek teslim etti. Bu sırada parayı düşürdüğünü fark eden Cindoruk, döviz bürosundan çıktıktan sonra uğradığı yerlere giderek, durumu anlattı. Dükkan sahibi Mehmet Tohumcu'nun parayı bulup, polise teslim ettiğini söylemesi üzerine rahatlayan Cindoruk, karakola giderek parasını teslim aldı.

HELAL PARAYMIŞ

Cindoruk, iş yerine gidip, parayı saydığında durumu fark ettiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Paranın eksik olduğunu görünce terler boşaldı. Döviz bürosuna gittim, 'eksik mi verdiniz?' dedim. Alışveriş yaptığım yerlere de tek tek sorunca Allah razı olsun Mehmet ağabey bana parayı bulduğunu, emniyet birimlerine teslim ettiğini söyleyince yüreğim rahatladı. Milyon dolar bulmuş gibi oldum. Çok şükür, helal paraymış."

Mehmet Tohumcu ise, "Parayı bulunca hemen aldık, muhafaza ettik. Emniyet birimlerine haber verdik. Onlara bir tutanak karşılığında parayı teslim ettik. Her duyarlı vatandaşın bunu yapması gerekiyordu" diye konuştu.

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