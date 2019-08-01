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İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, akrabasına ait iş yeri önünde oturduğu sırada otomobilden açılan ateşle kurşunlara hedef olan Ahmet Doğan (40) yaralandı.

İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, akrabasına ait iş yeri önünde oturduğu sırada otomobilden açılan ateşle kurşunlara hedef olan Ahmet Doğan (40) yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Gürsel Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir akrabasına ait tesisatçı dükkanına gelen Ahmet Doğan'a, iş yerinin önünde oturduğu plakası ve sürücüsünün adı öğrenilmeyen otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Bacağından yaralanan Doğan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay sonrası kaçan otomobildeki şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandıİş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandıİş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandıİş yeri önünde otururken otomobilden açılan ateşle yaralandı

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