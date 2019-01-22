İş yeri önündeki kilitli bisikletin çalınması kameraya yansıdı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde unlu mamuller ustası Mehmet Demirtaş'a ait bisiklet, iş yerinin önünden çalındı. Emniyet ekipleri görüntüsü kameralara yansıyan hırsızı arama çalışması başlattı.

Olay, Cuma Mahallesi Tabakhane Sokak'ta unlu mamuller satılan işyerinin önünde meydana geldi. İşyerinde unlu mamuller ustası olarak çalışan Mehmet Demirtaş'a ait olan kilitli bisikleti gören kimliği belirsiz kişi, yanına gitti. Bisikletin yanında bir süre etrafı gözleyen kişi daha sonra kimsenin olmadığı bir anda kilidi açarak bisiklete binip kısa sürede kaçtı. Olayı gören açık otopark görevlisi, hırsızın peşinden koşsa da yetişemedi. Otopark görevlisi ardından durumu Demirtaş'a bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede araştırma yaptı.

Bisikletinin çalındığını öğrenen Mehmet Demirtaş, "Otoparkçı söyledi bisikletimin çalındığını. Ben simit pişirirken, çalıp kaçmış" dedi.

Olay anı ise bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, görüntüsü kameralara yansıyan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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