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İş yeri sahibi ikisini de çıkarttı, pompalı tüfekle dönüp dehşet saçtı! Tartışmanın nedeni şaşırtmadı: Küçükçekmece'de kargaşa kazaya yol açtı

15.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde iki sürücü arasında çıkan yol verme kavgası caddeye taşındı. Yolda yaşanan tartışma sonrası taraflardan biri alışveriş yapmak üzere tekel bayiine girerken diğer sürücü de peşinden geldi. Buradaki gerilim dışarıda da devam etti. Sürücülerden biri tekel bayiine pompalı tüfekle dönüp dehşet saçtı. Kargaşa nedeniyle yolda ilerleyen bir kamyonet sürücülerden birine çarptı. Polisin havaya ateş açarak kontrol sağlamaya çalıştığı olay saniye saniye görüntülendi.

İş yeri sahibi ikisini de çıkarttı, pompalı tüfekle dönüp dehşet saçtı! Tartışmanın nedeni şaşırtmadı: Küçükçekmece'de kargaşa kazaya yol açtı

Küçükçekmece'de yol verme tartışmasıyla başlayan gerilimin büyümesi üzerine silahlar ateşlendi. Tekel bayii sahibini çıkmasını istediği taraflardan biri yakınlarını da alıp pompalı tüfekle bayiye geri döndü, korku dolu anlar yaşattı. Kameralara da yansıyan o anlar sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

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TARTIŞMANIN NEDENİ ŞAŞIRTMADI

Olay saat 00.30 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü ile panelvan minibüs sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

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TEKELE POMPALI TÜFEKLE DÖNDÜ

Otomobil sürücüsü daha sonra alışveriş yapmak için cadde üzerindeki tekel bayisine girdi. Panelvan minibüsün sürücüsü de arkasından geldi. Sürücüler arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından, tekel bayii sahibi tarafların dışarı çıkmasını istedi.

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Panelvan minibüs sürücüsü oradan ayrıldı. Daha sonra bu kez yakınlarıyla birlikte, pompalı tüfeklerle tekel bayiine geri gelerek rastgele ateş etti. Daha sonra da iş tezgahları dağıttı. 

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KARGAŞA CADDEYE TAŞINDI, KAZAYA YOL AÇTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekibinin müdahalesine rağmen sürücü ve yakınları arbede yaşanmasına neden oldu. Yaşanan kargaşa caddede de devam etti. Kavga eden taraflar araçlarına bindiği sırada ise hızla ilerleyen bir kamyonet, panelvan minibüse çarptı. Kontrolden çıkan panelvan minibüs, iş yerinin tabela direğine çarparak devirdi.

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Polis kavgayı kontrol altına almak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, 4 kişi gözaltına alındı. Saldırı sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar, iş yerinin kapısına isabet etti.

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OLAY ANI KAMERADA

O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

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(DHA)

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pompalı tüfek

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