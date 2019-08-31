HABER

İş yeri sahibinden 1.5 kilogram altın çalan zanlıya “Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 kilo 500 gram altın çalan şüpheliye iş yeri sahibi "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan yaklaşık 1 kilo 500 gram altın çalan şüpheliye iş yeri sahibi "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” diye tepki gösterdi. Öte yandan hırsızlık ani ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden yaklaşık 1 kilo 500 gram ağırlığındaki altın ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemelerde şüphelinin 07 ADC 646 plakalı otomobille Alanya’ya istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli Hüsnü M.’yi Oba Mahallesi’ndeki bir otelde çaldığı altınlarla beraber yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Hüsnü M. polis merkezindeki işlemlerinin ardından soruşturmanın devamı için Manavgat Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

“Köpek bile yediğini çanağı pislemiyor”
Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Hüsnü M. ile karşılaşan iş yeri sahibi Ali Barman, hırsızlık zanlısı çalışanına tepki göstererek "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor” dedi.

“Boşluktan fırsat bularak 1.5 kilogram altını alarak kayıplara karıştı”
Gazetecilere açıklama yapan Ali Barman, ”Manavgat’ta kuyumculukla uğraşıyorum. Yanımızda bir aydır sigortalı çalıştırdığımız Hüsnü M. isimli şahıs cuma saatinde bir saatlik boşluktan fırsat bularak 1.5 kilogram altını alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarından dolayı yakalanmıştır. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hırsızlık güvenlik kamerasında
Öte yandan hırsızlık ani iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hüsnü M. temizlik yapma bahanesiyle ziynet eşyalarını bir yerden bir yere taşıdığı gözüküyor.

PARTNERBirinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
Bahçede üzüm toplayan kadın yılan ısırmasıyla öldüBahçede üzüm toplayan kadın yılan ısırmasıyla öldü
Hac parası yangında kül olduHac parası yangında kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kaldırımda vahşet!

Kaldırımda vahşet!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.