HABER

İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasından sunta çalmaya kalkışan 3 kişi, olayı öğrenip gelen iş yeri sahibini görünce, geldikleri kamyoneti bırakıp kaçtı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasından sunta çalmaya kalkışan 3 kişi, olayı öğrenip gelen iş yeri sahibini görünce, geldikleri kamyoneti bırakıp kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl Metal Sanayi'de faaliyet gösteren mobilya firmasına saat 01.00 sıralarında 43 LN 038 plakalı kamyonet ile gelen 3 kişi, suntaları çalmak istedi. Ancak bu sırada bir aracın geldiğini gören 3 şüpheli, kamyonetle uzaklaştı. Yarım saat sonra geri dönen hırsızlar, suntaları kamyonetin kasasına yüklemeye başladı. Bu sırada olayı gören bir kişi, iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibini gören 3 şüpheli, geldikleri kamyoneti bırakıp, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, kamyonet ise emniyet bahçesine çekildi.

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!Defne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!
Türkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacakTürkiye’de ilk kez Samsun’da kurulacak
İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadıİmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan kritik atama! Interpol eski müdürü, İBB'de daire başkanı oldu

İmamoğlu, Interpol eski müdürünü İBB'de daire başkanı olarak atadı

Zorla aracına aldı, döverek gasp etti ve yola kenarına attı

Gazetecilere dönüp 'hepsini döveceğim' dedi

13 yaşındaki Aslı’dan 5 gündür haber alınamıyor

Aslı'dan 5 gündür haber yok...

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Kağıthane'de dehşet! 3 kişiyi bıçakladı, koşarak kaçtı

Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.