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İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, 29 Ekim Salı günü Hacıalibey Mahallesinde S.Ö.’ye ait garajda ve 3 Kasım Pazar günü Cumhuriye Mahallesinde bulunan bir cafede meydana gelen toplam 11 bin 850 TL’lik hırsızlık olayları ile çalışma başlatmıştı.

Eskişehir’de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, 29 Ekim Salı günü Hacıalibey Mahallesinde S.Ö.’ye ait garajda ve 3 Kasım Pazar günü Cumhuriye Mahallesinde bulunan bir cafede meydana gelen toplam 11 bin 850 TL’lik hırsızlık olayları ile çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi olarak tespit edilen B.A., 7 Kasım Perşembe günü yakalandı.
Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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