VİDEO

İş yeri yandı, elleriyle başını tutup, çaresizce çalışmaları izledi

Mynet Haber

Mynet Haber

8 dakika önce

Antalya'da, iş yerindeki sobanın koltuğu tutuşturmasıyla çıkan yangında, iş yeri ve üst katındaki evi yanan, iş yeri ortaklarından Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uzun süre soğutma çalışmalarını izledi. Yangına müdahale edilerek kurtarılan kadın ise fenalık geçirip gözyaşı döktü. Kadını yakınları yakınları sakinleştirirken, atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin ise "Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı" ifadelerini kullandı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Seçil Erzan'ın bankadaki yeni görüntüsü ortaya çıktı! 01:27

İş yeri yandı, elleriyle başını tutup, çaresizce çalışmaları izledi 01:42

Trabzon'da balık fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı 02:22

8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi 01:16

Böylesi görülmedi! Özel düzenek kurdular, komşularının hayatlarını kabusa çevirdiler 04:02

Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı, otel odasında paralarla basıldı 02:18

Kiracısı kayıplara karışan evden çıktı, 2 kamyonla taşındı! Ekiplerin 4 saati aldı 02:15

Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu, çaldığı 150 bin lirayla otel odasında basıldı 02:18

Tuzla'da ilkokullu minik yazarlardan imza günü... Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Çocuklarımız yazarak tarihe not düşüyor" 05:28

Sultangazi'de kalaşnikofla kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 3 yaralı 01:12

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Seçil Erzan'ın bankadaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Seçil Erzan'ın bankadaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

İş yeri yandı, elleriyle başını tutup, çaresizce çalışmaları izledi

İş yeri yandı, elleriyle başını tutup, çaresizce çalışmaları izledi

Trabzon'da balık fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

Trabzon'da balık fabrikasında yangın çıktı, dumanlar gökyüzünü kapladı

8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi

8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Böylesi görülmedi! Özel düzenek kurdular, komşularının hayatlarını kabusa çevirdiler

Böylesi görülmedi! Özel düzenek kurdular, komşularının hayatlarını kabusa çevirdiler

Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı, otel odasında paralarla basıldı

Düşe kalka restoranın çelik kasasını soydu! Sevgilisiyle tatile çıktı, otel odasında paralarla basıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.