İş yeri yandı, elleriyle başını tutup, çaresizce çalışmaları izledi

Antalya'da, iş yerindeki sobanın koltuğu tutuşturmasıyla çıkan yangında, iş yeri ve üst katındaki evi yanan, iş yeri ortaklarından Muhammet Sıbat, elleriyle başını tutup uzun süre soğutma çalışmalarını izledi. Yangına müdahale edilerek kurtarılan kadın ise fenalık geçirip gözyaşı döktü. Kadını yakınları yakınları sakinleştirirken, atölyenin diğer ortağı Sadi Şahin ise "Masrafları nasıl karşılayacağız bilmiyorum. 350-400 bin lira zararım oldu. Makinelerim de yandı" ifadelerini kullandı.