HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

İş yeri yangınını film gibi seyreden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 02:52 | Son Güncelleme

Esenler’de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı.

Esenler’de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangına müdahalesini film gibi seyrederek tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Olay, saat 00:00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Rumeli Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir caminin bodrum katında bulunan sandalye atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği sandalye atölyesine müdahale eden itfaiye ekiplerini film gibi seyreden vatandaşlar polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı. İtfaiyenin yaklaşık 3 saat süren müdahalesini mahalle sakinleri dakikalarca iç içe izledi. Polis ekipleri yangının bulunduğu alan ve çevresini şeritlerle kapatarak defalarca vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Atölyede çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken işyerinde büyük hasar oluştu.
Evindeyken bir anda duman kokusu nedeniyle dışarı çıktığını söyleyen mahalle sakini İbrahim Demir,
‘’Bu caminin altında sandalye imalathanesi var. Yangın şuan orda gözüküyor, bir de çay ocağı var ama onunla alakası yok. Yangının nedenini bilemiyoruz, ona itfaiye karar verir. Yangını zaten biz görmedik, biz duman kokusundan çıktık’’ diye konuştu.
Polis ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla işyerinde incelemelerde bulunarak yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Mehmet Şef’in kızı sosyal medyayı salladı
Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış
Komşusunun 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunup, valize koymaya çalışmış
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
17 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 66 can kaybı, bin 648 vaka
17 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 66 can kaybı, bin 648 vaka
G.Saray Bakü'de turladı!
G.Saray Bakü'de turladı!
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Diğer Haberler
ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü
ABD'den Katar'a askeri anlamda özel statü
31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı
Esenler'de sandalye atölyesinde yangın
Esenler'de sandalye atölyesinde yangın
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Mersin’e şehit ateşi düştü
Mersin’e şehit ateşi düştü
Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.