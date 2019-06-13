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İş yerinde 54 şişe kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 11:38 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, bir iş yerinde yapılan aramada 54 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

İş yerinde 54 şişe kaçak içki ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, bir iş yerinde yapılan aramada 54 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında gümrük kaçağı içki bulundurduğu tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının arama ve el koyma kararı doğrultusunda iş yerinde yapılan aramada, 54 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili bağlantısı bulunan N.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. N.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.

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