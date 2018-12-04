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İş yerinde başından vurulmuş bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 19:16 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş bulundu.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralanan Tekin, hastanede tedaviye alındı.

Olay öğleden sonra, Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin'in iş yerinden gelen silah sesini duyan esnaf, dükkana koştu. Osman Tekin'in başından vurulduğunu görenler 112 Acil ve polise haber verdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osman Tekin, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın intihar mı olduğu, yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda araştırma başlattı.

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