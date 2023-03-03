İş yerinde çay içiyorsanız dikkat! Zararlarına inanamayacaksınız

İş yerinde çay ve kahve içmek içinizi ısıtırken stresle baş etmenize yardımcı olabiliyor. Ofiste içilen çay ve kahveler günün çok daha hızlı geçmesini sağlıyor. Ancak yapılan araştırmalar iş yerinde içilen bu içeceklerin sağlık için tehlikeli olabileceğini buldu. İngiliz bilim adamları, genellikle su ısıtıcıları, buzdolabı kapı kolları, kahve makineleri ve mikrodalga düğmeleri üzerinde dışkı yoluyla yayılan böcekler buldular.

TUVALLETTEN SONRA ELLERİNİ YETERLİ SEVİYEDE YIKAMIYORLAR

Liverpool Tropikal Tıp Okulu'ndan (LSTM) bir mikrobiyolog olan baş araştırmacı Dr. Adam Roberts, sonuçların insanların "tuvalete gittikten sonra ellerini iyice yıkamadıklarını veya hiç yıkamadıklarını" gösterdiğini söyledi. "Bunun potansiyel zincirleme etkisi şu ki, enfeksiyona daha duyarlı olan bir kişi aynı yüzeylere dokunursa hastalanma riskiyle karşı karşıya kalabilir."

GÜNLÜK EŞYALARDA DA BULUNUYOR

Ofis alanlarındaki ortak mutfak alanlarından ve inşaat işçisi alanlarından alınan sürüntüler, Escherichia coli (E.coli) dahil olmak üzere günlük eşyalarda bulunan birkaç farklı bakteri türünü buldu. E.coli, ishal ve idrar yolu enfeksiyonları (İYE) gibi bir dizi mide-bağırsak hastalığına yol açabilen yaygın bir bakteridir

EN ÇOK ETKİLENEN KISIM KAPI KOLU

Pnömoni gibi sıklıkla solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkilendirilen Pseudomonas da bu üç maddede keşfedildi. Zatürreye de neden olabilen ve dışkı yoluyla bulaşan bir mikrop olan Klebsiella neredeyse 11 mutfak malzemesinin hepsinde bulunuyordu.

Mikrobiyologlar ayrıca her bir öğenin nasıl mantarlarla dolu olduğunu ve en kötü etkilenenler arasında buzdolabı kapı kollarının olduğunu bildirdi.

Dr Adam şunları ekledi: "Yine de bu riski en aza indirmenin basit yolu, mümkün olduğunca iyi el hijyeni uygulamaktır. "

Araştırmayı yürüten Warrington'ın halk sağlığı direktörü Thara Raj şunları söyledi: "Buzdolabı kapı kolları, kahve makineleri ve su ısıtıcılar en çok bakterinin olduğu yerler gibi görünüyordu ve bunların tümü muhtemelen birkaç kez dokunacağımız öğelerdir. her gün."

TEMİZ SANDIĞINIZ YERLERDE GÖREMEDİĞİNİZ BAKTERİLER BULUNUYOR

"Hatırlanması gereken en önemli şey, bu bakterilerin çıplak gözle tamamen görülemeyeceğidir. Bu nedenle bu ürünler temiz görünse de aslında pek çok farklı mikroba ev sahipliği yapabilirler.

YAKIN TEMAS VİRÜSÜN BULAŞMASINA NEDEN OLABİLİR

Bu, norovirüs vakalarının on yıldan fazla bir süre içindeki en yüksek seviyelerinde olduğu bir dönemde ortaya çıkıyor. Norovirüs çok kolay yayılabilir ve bu virüse sahip bazı kişilerle yakın temas kurarak bu virüsü kapabilirsiniz. Üzerinde virüs bulunan yüzeylere veya nesnelere dokunduktan sonra ağzınıza dokunmanız da virüsü kapmanıza neden olabilir.

