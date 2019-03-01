HABER

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde plastik ve köpük malzeme satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 2 katlı evin zemin katında plastik ve köpükten eşya satışı yapılan Mehmet Ali Kanpolat’a ait iş yerinde yangın çıktı.

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde plastik ve köpük malzeme satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.
Nurdağı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 2 katlı evin zemin katında plastik ve köpükten eşya satışı yapılan Mehmet Ali Kanpolat’a ait iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü. İş yeri sahibi Mehmet Ali Kanpolat, yangında yaklaşık 40 bin TL’lik zarar olduğunu ifade etti.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, şans eseri yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.
Öte yandan yangının kesin sebebi araştırılırken maddi hasar belirleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Ahşap ürünler fabrikasındaki yangın ucuz atlatıldıAhşap ürünler fabrikasındaki yangın ucuz atlatıldı
Açlık grevindeki 5 avukata, avukatlardan destekAçlık grevindeki 5 avukata, avukatlardan destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.