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İş yerinde çıkan yangında ayakkabılar kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 20:15 | Son Güncelleme

ADANA'da, çeyiz ürünleri ve ayakkabı satılan iş yerinin üst katında çıkan yangın sonucu çok sayıda ayakkabı kül oldu.

Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- ADANA'da, çeyiz ürünleri ve ayakkabı satılan iş yerinin üst katında çıkan yangın sonucu çok sayıda ayakkabı kül oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Cemal Gürsel Caddesi Nalbant Halil Sokak'taki çeyiz ürünleri ve ayakkabı satılan iş yerlerinden birinin üst katındaki depoda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışması başlattığı yangında, ayakkabılar kül oldu. Söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çevredeki dükkanlara sıçramaması için de çaba sarf edildi. İtfaiye yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, bölgede önlem amacıyla kısa süreliğine elektrikler kesilirken polis ekipleri caddeyi trafiğe kapadı.

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