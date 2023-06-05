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  4. İş yerinde dehşet! Ayrılmak isteyen erkek arkadaşına kabusu yaşattı

İş yerinde dehşet! Ayrılmak isteyen erkek arkadaşına kabusu yaşattı

05.06.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Arnavutluk uyruklu Pravnera M. (34), ayrılmak isteyen sevgilisi Savaş D.'yi (47) çıkan tartışmada bacağından bıçakladı. Savaş D. yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Pravnera M. ise ifadesinin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı. İşte detaylar...

İş yerinde dehşet! Ayrılmak isteyen erkek arkadaşına kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay, dün akşam İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi’ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Arnavutluk uyruklu Pravnera M., sevgilisi Savaş D.'yi çalıştığı yerde ziyaret etti. Burada Pravnera M. ile kendisinden ayrılmak isteyen Savaş D. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Pravnera M., yanında bulundurduğu bıçakla sevgilisini bacağından yaraladı. Savaş D. kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Savaş D., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yakalanan Pravnera M. gözaltına alındı.

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AYRILMAK İSTEYİNCE BIÇAKLADI

Hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından bir süre müşahede altında tutulan Savaş D., taburcu edildi. Savaş D. şikayetçi olmazken, polis merkezinde verdiği ifadesinde sevgilisi ayrılmak isteyince olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Pravnera M., Cumhuriyet savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Bursa bıçaklı saldırı

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