İş yerinde 'Hayır' deme sanatı: 4 maddede yapmak istemediğiniz bir şeyi reddetme yöntemi

Patronlarınızın, iş arkadaşlarınızın, müşterilerinizin ve iş yerindeki diğer kişilerin taleplerine her zaman "Evet" dediğinizde kendinizi çok önemli, hatta yeri doldurulamaz biri gibi hissedebilirsiniz.

Sorun şu ki; böyle yapmaya devam ederseniz sonunda amaçladıklarınızı başarmak yerine bitkin düşebilir, hayal kırıklığı yaratabilirsiniz. Bu da profesyonel imajınızı ve kariyer hedeflerinizi etkileyebilir.

Bruce Tulgan işte böyle açıklıyor sürekli "Evet" demenin yaratacağı durumu. Tulgan, Rainmaker Thinking adlı Amerikan şirketinin kurucusu. "İş yerinde Kendinizi Vazgeçilmez Kılmanın Sanatı" (The Art of Making Yourself Indispensable at Work) adlı kitabın yazarı da olan Tulgan'ın kurduğu şirket yöneticilere profesyonel eğitim veriyor.

BBC'ye konuşan Tulgan, "Başarılı olmanın tek yolu hayır demeyi öğrenmek ve insanlara saygı gördüklerini hissettirmek" diyor.

İş yerlerinin genelde telaşlı ve süper-rekabetçi bir ortam olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu da hayli karmaşık bir yöntem gibi görünüyor.