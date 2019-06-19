İş yerinde, ilçede ölenlerin fotoğraflarını arşivliyor - yeniden

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde emlak işi yapan Mehmet Atabaş (60), ilçede ölenlerin fotoğraflarını iş yerinin duvarlarına asıyor. Atabaş, "Geçmişimizi unutmamak adına böyle bir arşivin olması gerektiğini düşündüm. Buraya gelen insanlar geçmişi hatırlıyor ve bu insanlarımızı rahmetle anıyor" dedi.

Şenyurt Mahallesi’nde 15 yıldır emlakçılık yapan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Atabaş, ilçede ölenlerin fotoğraflarını iş yerinin duvarlarına asıyor. Atabaş'ın emlak ofisinde, aralarında müşterilerinin de bulunduğu 400'e yakın ilçe sakininin fotoğrafı bulunuyor. Atabaş, fotoğraf arşivini oluşturmaya 1986 yılında başladığını söyledi. O yıl Sarıoğlan Esnafspor Kulübü'nü kurduklarını belirten Atabaş, "Fotoğraf arşivimi, futbolcuların fotoğrafları ile oluşturmaya başladım. Sonrasında Cumhuriyet dönemimizden bugüne kadar hayatını kaybeden devlet büyüklerimizin fotoğraflarını temin ettim. Ülkemize hizmet etmiş insanları arşivlendirmek istedim. Diğer taraftan da Sarıoğlan ilçemizde rahmetli olmuş ecdadımızı rahmetle anmak amacıyla böyle bir arşiv oluşturdum. Sonra bu fotoğrafları iş yerimin duvarlarına astım. Buraya gelecek çocuklarımıza, insanlarımıza bir hatıra olsun istedim" dedi.

Geçmişte yaşayan insanların hatırlanması gerektiğini kaydeden Atabaş, "Geçmişimizi unutmamak adına böyle bir arşivin olması gerektiğini düşündüm. Buraya gelen insanlar geçmişi hatırlıyor ve bu insanlarımızı rahmetle anıyor. Geçmişte yaşananlar, insanın gözünde canlanıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bir fotoğraf arşivi var" diye konuştu.

