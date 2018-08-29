İş yerinde intihar etti

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Necdet Benek iş yerinde kendini iple asarak intihar etti.
Derince Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alüminyum doğrama firması bulunan Necdet Benek'ten haber alamayan yakınları, iş yerine gitti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açarak içeri girdiğinde Necdet Benek'in ipe asılı cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necdet Benek'in cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Muğla'nın Yatağan ilçesinde ilginç olay! Bunu da gördük
Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor
İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada
Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum