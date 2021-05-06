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  4. İş yerinde korkunç anlar! Ofisi basıp mermerle saldırdı

İş yerinde korkunç anlar! Ofisi basıp mermerle saldırdı

06.05.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda iki iş yeri çalışanı arasındaki tartışmanın büyümesi kavgayı beraberinde getirdi. Restoran çalışanı, turizm şirketinin sahibini, mermerle başından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 31 Mart'ta oteller bölgesi olarak bilinen Talimhane'de yaşandı. İddiaya göre, turizm şirketi çalışanı ile yan sokakta bulunan restoran çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası iş yerine giden restoran çalışanı olayı arkadaşlarına anlattı. Kalabalık bir grup halinde gelen restoran çalışanları, turizm ofisini basarak arkadaşlarıyla tartışan kişinin gelmesini istedi. Bu sırada iş yerine gelen turizm şirketinin sahibi, restoran çalışanlarının başındaki kişiyle tokalaşıp, olayı açıklamaya çalıştı.

Restoran çalışanı, tehdit edip, hakaretler savurduğu turizm şirketi sahibine tokat attı. Başka bir restoran çalışanı da süs eşyası mermerle saldırarak, turizm şirketinin sahibini başından yaraladı. Başı kanlar içinde kalan turizmci neye uğradığını şaşırırken grubun başındaki kişi, "alın bunu hastaneye götürün, alın götürün bunu" diyerek yanındakilere talimat verdi. Daha sonra turizm ofisini dolaşan restoran çalışanı "Başka kim var burada" diye bağırarak küfürler savurduktan sonra oradan ayrıldı. İş yeri basılıp mermerle başı yarılan turizmcinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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O ANLAR KAMERADA

Olay anları turizm şirketinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, restoran çalışanı grubun turizm ofisine gelmesi, yaşanan tartışmanın ardından turizm şirketi sahibine tokat atılıp başının yarılması ve kanlar içinde kaldıktan sonra onu dışarı çıkarmaları görülüyor.

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DHA

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İstanbul Beyoğlu

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