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İş yerinde mobbing skandalı! 'istifanı yazmanı istiyorum'

12.05.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da deri mağazasında çalışan Melek Can Yurdalan (25), iddiasına göre çalıştığı iş yerinde mobbinge maruz kaldı. Yurdalan, 'İstifanı yazmanı istiyorum' diyerek kendisine mobbing uyguladığını ve istifa etmek zorunda bıraktığını öne sürdüğü müdürü F.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kız yaşadıklarını detaylarıyla anlatırken, mağaza müdürü F.Ö. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi. İşte olayın detayları...

İş yerinde mobbing skandalı! 'istifanı yazmanı istiyorum'

Afyonkarahisar'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra bu kentte yaşamaya devam eden Melek Can Yurdalan, yaklaşık 6 ay önce bir alışveriş merkezindeki deri mağazasında, kasa sorumlusu olarak işe başladı. Yurdalan'ın birlikte çalıştığı mağaza müdürünün emekli olmasının ardından, yerine gelen müdür F.Ö., iddiaya göre, kendisine mobbing uygulayıp istifaya zorladı. Yurdalan, 10 Nisan'da başlayıp, 30 Nisan'daki istifasıyla son bulan sürecin ardından müdür F.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Melek Can Yurdalan, yaşadıklarını anlatarak, "10 Nisan 2023 tarihinde çalıştığım mağazada mesaimde değilken müdürüm gider pusulasını buruşturup çöpe atmış. Ben de mesaime geldiğimde kasa föyü hazırlarken bunu fark ettim, müdürüme konuyu ilettim. Kendisinin çöpe attığını söyledi, bunun hakkında tutanak yazılması gerektiğini söyledim. Tutanak yazıldı, merkeze gönderdik. Ondan sonra bana çeşitli mobbingler uygulamaya başladı" dedi.

Müşteriler mağazadayken, müdür F.Ö.'nün kendisine beyaz kağıt uzatıp, 'İstifanı yazmanı istiyorum, seninle çalışmak istemiyorum' dediğini ileri süren Yurdalan, "Ben de bunu yapmayacağımı, benden memnun değilse beni çıkartabileceğini söyledim. Ondan sonra 'Hayır ben seni çıkartmayacağım, senin işsizlik maaşı bile almanı istemiyorum' dedi. Ben de durumu bölge sorumluma bildirdim. Kendisi çözüm üretmedi. Böyle olunca ben de merkeze mail attım. Durumu izah ettim. Sanırım onlar durum hakkında bölge sorumlusu ile görüşmüşler ki; bölge sorumlumuz mağaza müdürümüzü uyardı. Ama yine bir etkisi olmadı" diye konuştu.

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'KES SESİNİ SUS ARTIK DİYORUM SANA'

Ramazan Bayramı yoğunluğunun ardından müdür F.Ö.'nün kendisinden tekrar istifasını istediğini anlatan Melek Can Yurdalan, "Yazmıyorum, beni çıkartabilirsiniz' dedim. Hakaretler etmeye başladı. Ben de 'Bu yaptığınız normal değil, iyi değil, bakın yapmayın' dedim. Beni çalışma arkadaşlarımdan bir tanesi depo kısmına çıkartmaya çalıştı, sakinleşeyim diye. Çünkü elim kolum titremeye başlamıştı. Depo kısmına çıktığımda mağaza müdürüm arkamdan gelmiş. Çenemi sıkıp beni duvara dayayıp 'Kes sesini sus artık diyorum sana' dedi. Diğer vatandaşlar, AVM içindekiler de gördü ve buna 3 şahidim var. O şahıs hakkında suç duyurusunda bulundum, aynı zamanda mağazaya ihtar çektim" dedi.

F.Ö.'nün bu süreçte kendisinin insani ihtiyaçlarını gidermesine izin vermediğini kaydeden Melek Can Yurdalan, şu anda işsiz olduğunu anlattı.

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Avukat Feyzullah Çetin de Yurdalan'ın yaşadıklarının toplumun kanayan yarası olduğunu belirterek, "Müvekkilimizin iddialarıyla ilgili gerekli cezai ve hukuki müracaatlarımız yapıldı. Şahısla alakalı suç duyurusu yapıldı, işveren tüzel kişi yönünden de haklı sebeplerle müvekkilim iş akdini feshetmek zorunda kaldı. Bununla alakalı da işçilik hak ve alacaklarını tahsili için gerekli hukuki yerlere başvurulacaktır. Tüm sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Mağaza müdürü F.Ö. ise açıklama yapmak istemediğini söyledi.

(DHA)

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Afyonkarahisar mobbing

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