İŞ YERİNDE PATLAMA OLDU, BİNADA YANGI  ÇIKTI (1)

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katl\u0131 bir binan\u0131n alt kat\u0131ndaki i\u015f yerinde patlama oldu. Binada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk ediliyor.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc GE\u00c7\u0130L\u0130YOR\nTRABZON (DHA)PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaBayburt ve G\u00fcm\u00fc\u015fhane'de 'kar' nedeniyle ara\u00e7lar yolda kald\u0131, okullar tatil edildiG\u00dcNCELLEME - Kocaeli'de 4 g\u00fcnde 306 bin liral\u0131k doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k iddias\u0131