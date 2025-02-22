İş yerinde şaşkına çeviren tuvalet kuralı! Kurala uymayana para cezası verilecek: "2 dakikayı geçemez"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir makine imalat şirketinin çalışanlarına yönelik olarak geliştirdiği tuvalet yönetmenliği görenleri şaşkına çevirdi. Tuvalet çevresine yerleştirilen güvenlik kameralarıyla kontrollerin sağlanacağı kurallar kapsamında çalışanların yönetmenliklerde belirtilen şekillerde tuvaletleri kullanması gerekiyor.

Extreme Vision News'in haberine göre çalışanların uyması gereken kurallar ise,

Tuvalet kuralları tamamen çalışma saatleri içerisinde geçerlidir.

Normal çalışma saatleri içerisinde tuvalete gidip “idrar yapmak” 2 dakikayı geçmemelidir.

Çalışanın sağlık sorunları varsa ve daha uzun süre tuvalette kalması gerekiyorsa, insan kaynaklarından izin alması gerekmektedir. İzin kullanımı durumunda ücret kesintisi yapılabilir.

GÜVENLİK KAMERASIYLA İZLENECEK

Şirket ayrıca güvenlik kameraları aracılığıyla denetimin yapılacağını ve çalışanların kuralları ihlal ettiği tespit edilirse 100 yuan (yaklaşık 501 TL) para cezasına çarptırılacağı belirtildi.