İş yerinde şaşkına çeviren tuvalet kuralı! Kurala uymayana para cezası verilecek: "2 dakikayı geçemez"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir makine imalat şirketinin çalışanlarına yönelik olarak geliştirdiği tuvalet yönetmenliği görenleri şaşkına çevirdi. Tuvalet çevresine yerleştirilen güvenlik kameralarıyla kontrollerin sağlanacağı kurallar kapsamında çalışanların yönetmenliklerde belirtilen şekillerde tuvaletleri kullanması gerekiyor.
Extreme Vision News'in haberine göre çalışanların uyması gereken kurallar ise,
Şirket ayrıca güvenlik kameraları aracılığıyla denetimin yapılacağını ve çalışanların kuralları ihlal ettiği tespit edilirse 100 yuan (yaklaşık 501 TL) para cezasına çarptırılacağı belirtildi.
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