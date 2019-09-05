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İş yerinde silahlı bıçaklı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:13 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında alacak meselesi yüzünden çıkan ve iş yeri çalışanlarının da dahil olduğu kavgada 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki ortak arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi'ndeki bir iş yerinde F.A. ile ortağı H.S. alacak meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanlarının da dahil olduğu kavganın büyümesi üzerine söz konusu adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada iki ortak ve H.A. adlı çalışan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A, ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine gönderildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin 5 kişiyi gözaltına aldı.

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