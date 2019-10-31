İş yerinde silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi silahla vuruldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Murat Ç. ile Emre A. arasında kavga çıktı. Murat Ç. elindeki satırla Emre A.’ya ait olan iş yerine gelerek tehdit savurdu.Bunun üzerine sinirlenen ve kendini korumak isteyen Emre A. depoda bulundurduğu pompalı tüfeği alarak Murat Ç.’yi bacaklarından ve kolundan vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Sağlık ekipleri ise durumu ağır olan Murat Ç.’ye ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

