İş yerinde silahlı kavga cinayetle sonuçlandı! Korku dolu anlar kamerada

Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki galericiler sitesine, dün saat 17.45 sıralarında gelen Serdar Akdoğan, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. ile görüşmek istedi. Akdoğan iş yerinde bulunan eşyaları dağıtmaya başlayınca, galeride bulunanlarla arasında kavga çıktı. Bu sırada galeride bulunan şüpheliler Serdar Akdoğan'a iki kez ateş etti.

Silah seslerini duyan esnafın ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Serdar Akdoğan ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavi altına alınan Serdar Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mustafa Serdar K., Semih K. (21), Güvenç Ç. (19) ve Ejder K. (45) isimli şüpheliler 'Silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

