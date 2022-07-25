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  4. İş yerinde silahlı kavga cinayetle sonuçlandı! Korku dolu anlar kamerada

İş yerinde silahlı kavga cinayetle sonuçlandı! Korku dolu anlar kamerada

25.07.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta oto galericiler sitesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Kavgada öldürülen Serdar Akdoğan'ın, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. (39) tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili M.S.K. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İş yerinde silahlı kavga cinayetle sonuçlandı! Korku dolu anlar kamerada

Esenyurt Gökevler Mahallesi'ndeki galericiler sitesine, dün saat 17.45 sıralarında gelen Serdar Akdoğan, imam nikahlı eşinin eski kocası Mustafa Serdar K. ile görüşmek istedi. Akdoğan iş yerinde bulunan eşyaları dağıtmaya başlayınca, galeride bulunanlarla arasında kavga çıktı. Bu sırada galeride bulunan şüpheliler Serdar Akdoğan'a iki kez ateş etti.

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Silah seslerini duyan esnafın ihbarıyla, polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralanan Serdar Akdoğan ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanedeki tedavi altına alınan Serdar Akdoğan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Gözaltına alınan Mustafa Serdar K., Semih K. (21), Güvenç Ç. (19) ve Ejder K. (45) isimli şüpheliler 'Silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerin üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca ve bir bıçak ele geçirildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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cinayet Esenyurt silahlı kavga
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