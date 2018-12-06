İş yerinde stresi azaltmak için neler yapılabilir?

Son dönemde yapılan araştırmalar işle bağlantılı psikolojik sorunların arttığını gösteriyor. Bazı şirketler, çalışanlarını korumak için mesai saati uygulamasını sonlandırmak gibi bazı adımlar atarken, yüksek stres altında çalışanların tespit edilip önleyici önlemler alınması da yapılan tavsiyeler arasında.

İş hayatı eskiye kıyasla artık daha mı stresli? Çalışanlar kendilerini daha önce hiç olmadıkları kadar çok baskı altında mı hissediyor? Her an iş e-postalarını takip etmek ek bir yük mü getiriyor? En son açıklanan veriler ve araştırmalar, iş hayatıyla ilgili giderek büyüyen bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere'de bulunan bir işletmenin sahibi, çalışanlarını da artık kendisi gibi çalışmasını istiyor ve çalışanlarının haftada dört gün çalışmasına, beşinci gün ise işle ilgili şalteri tamamen kapamasına izin veriyor.

Mahabis adında bir tasarım markasını kuran Ankur Shah, çalışanlarının e-posta veya Skype gibi uygulamalar üzerinden erişilebilir olmaları halinde mesai yaptıkları dört gün nerede çalışacaklarını kendilerinin seçmelerine olanak tanıyor.