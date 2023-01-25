İş yerinde 'tırnakçılık' yaptı, 11 milyon TL'lik vurgun yapıp rezidans satın aldı! Akıl almaz yöntem patronlarını da şaşırttı: Kasadan her gün 30-40 bin lira...

Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir para transfer ve fatura ödeme şubesinde, aylarca süren hırsızlık olayında 11 milyon TL'lik para çalındı. Daha önce çalışıp ayrıldığı iş yerine tekrar başvuru yapan B.D. isimli 25 yaşındaki kadın, işe başladıktan sonra kasada açık çıkmaya başladı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kasadan tırnakçılık yöntemiyle para çalan personel, iddiaya göre rezidans daire, eşi ve yakınlarının üzerine araba aldı.

İşyeri sahiplerinin olayın üstüne detaylı olarak gitmesinin ardından B. D., babasının kalp krizi geçirdiğini ifade ederek işten ayrıldı. Büşra D.'nin işten ayrılması şüpheleri üzerine çekti. Güvenlik kamera görüntüleri yeniden inceleyen iş yeri sahipleri hırsızlık olayını ortaya çıkardı. Şikayet üzerinre yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ailesinin mal varlığına da el konuldu.

"HER GÜN ORTALAMA 30-40 BİN LİRA ÇALINDI"

Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahiplerinden Kahraman Hanbaba, birçok sektörde iş yaptıklarını ve tüm paranın olayın gerçekleştiği şubede toplandığını söyledi. Büşra D.'yi muhtaç halde olduğu için yeniden işe aldıklarını belirten Hanbaba, "Daha önceden bizim ofisimizde çalışıyordu, işten ayrıldı. Kısa bir süre sonra ihtiyacı olduğu, çocuğuna mama bile alamadığını söyleyerek iş talebinde bulundu. Kendisini tanıdığımız için işe aldık. Bizim sağlık, turizm, inşaat sektörlerinde işlerimiz var. Bütün paranın toplandığı merkez burası. Sirkülasyon aşırı çok olduğu için bu açığı ortaya çıkarmak kolay değil. Ancak yıl sonunda ortaya çıkabiliyordu. Biz bu açıkları çalışanlarımıza yakıştıramadığımız için kendimizden şüphelendik. Tırnakçılık yöntemi kullanmış. Parayı kasaya koyar gibi yaparak kolunun altına almış. Genelde dolar ve euro çalmış. Biz günlerce sabahlara kadar uyumadan kamera kayıtlarını 10 defa tekrar ederek inceledik yine anlamadık. Her gün ortalama 30-40 bin lira arası parayı kasadan çaldı. Olay ortaya çıktığı zaman babam kalp krizi geçirdi diyerek işten ayrıldı. Herkes zan altındayken onun bırakıp gitmesi ondan şüphelenmemize neden oldu. Kamera kayıtlarında yüzlerce defa tırnakçılık yöntemiyle hırsızlıkları tespit edildi. Şikayetçi olduk, şu an kendisi cezaevinde" diye konuştu.

"EVLERİMİZİ ARABALARIMIZI SATTIK"

Kadın ifadesinde çalışma arkadaşlarını ve patronlarını suçladı. İş yeri sahibi Hanbaba "Suçlama iftira atma boyutuna gitmiş. Kasadan çalınan para bizim şahsımıza ait bir para değil müşterilerimizin parası burada biriken para. Biz o açığı kapatabilmek için İstanbul'da 3 daire ve arabalarımızı sattık" dedi.

EŞİ DE İŞSİZ ÇIKTI

Çaldığı paralarla rezidans daire, kendi eşi ve yakın akrabaları üzerine arabalar aldığını iddia eden Kahraman Hanbaba, "Eşinin yasal olarak bir yerde çalıştığına dair resmi kayıt yok. İşsiz olmasına rağmen buraya lüks arabalarla gelip eşini alırdı. Açığı kapatmak için kendi araçlarımızı, dairelerimizi satıp bankadan kredi dahi kullandık. Biz bir haftadır kasa olarak kar etmeye başladık" dedi.

B.D.'nin mesai arkadaşı olan Merve Nur Çalış da yaşadıkları sıkıntılı süreç hakkında, "20 bin lira koymuş gibi gösterip kasaya 10 bin lira koyuyor. Akşam da kendi kasası tam çıkarken, ana kasa yani benim kasamdan 30-40 bin liralık açıklar çıkıyor aklıma gelmiyor ki böyle bir şey yapacağı. Biz kendi içimizde sürekli problem yaşıyorduk. Çünkü diyorsunuz ki acaba ben mi hata yaptım, bir arkadaşım çalmış olabilir mi? Herkesten şüpheleniyorsunuz" dedi.

B.D.'nin kasaya koyar gibi yaparak paraları kıyafetinin içine soktuğu anlar işyerini güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (DHA)



