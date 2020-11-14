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İş yerinde tüfekli saldırıya uğradı

14.11.2020 18:39 | Son Güncelleme:
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İş yerinde tüfekli saldırıya uğradı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iş yerinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralanırken, olaydan sonra kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.Olay, ilçe merkezindeki Saltoğlu Sokak üzerindeki perdecide henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde iş yerinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi ağır yaralanırken, olaydan sonra kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.
Olay, ilçe merkezindeki Saltoğlu Sokak üzerindeki perdecide henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Hasan A. isimli perdeci, iş yerine gelen Y.B.’nin silahından çıkan saçmaların hedefi oldu. Saldırgan, Hasan A.’ya pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada işyerinde bulunan bir bayan müşteri ise olaydan yara almadan kurtuldu. İş yeri sahibi Hasan A., vücudunun değişik yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan perdecinin yardımına ilk olarak çevredeki esnaflar koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen Hasan A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaydan sonra kaçan şüpheli Y.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İş yerinde tüfekli saldırıya uğradı

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