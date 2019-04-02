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İş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:40 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, havlu ve bornoz sattığı iş yerinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Ali Taş (64), karın bölgesinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, havlu ve bornoz sattığı iş yerinde, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan Ali Taş (64), karın bölgesinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırı sonrası kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, öğleden sonra, Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Taş, havlu ve bornoz sattığı iş yerine giren kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Karın bölgesinden yaralanan Taş, yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dükkana gelenlerin çağırdığı görevlileri, Taş'ı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Ali Taş'ı vurup, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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İş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandıİş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

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