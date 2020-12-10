HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İş yerinde uyuşturucuyla yakalandılar

İş yerinde uyuşturucuyla yakalandılar

10.12.2020 17:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İş yerinde uyuşturucuyla yakalandılar

Afyonkarahisar’da bir işyerine baskın düzenleyin polis, uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi el geçirdi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kent merkezi Yenice Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı.

Afyonkarahisar’da bir işyerine baskın düzenleyin polis, uyuşturucu madde ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi el geçirdi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kent merkezi Yenice Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda; 200 gram esrar maddesi, 19 adet gerica 300 miligram ibareli yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 0,88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak 2 şüphelinin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyorTelefonlar susmuyor! Çıkan haberlerin ardından herkes bu köyden arsa almak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememişCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememiş
Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Sakarya'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

Herkesin ayıpladığı o program Survivor’u solladı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması

Çin aşısında ikinci doz yapıldı! Yan etki açıklaması

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 asker şehit oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Cuma namazı sonrası yağmur duası yapılacak

Cuma sonrası yağmur duası yapılacak

Meclis'te AK Parti ve HDP'li vekiller arasında 'kadına şiddet ve soyadı' tartışması

Meclis'te ‘kadına şiddet ve soyadı’ tartışması

Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Banu Özdemir’in davasında karar

Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşmıştı! Flaş karar

MHP'li Kalyoncu'dan çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

Çarpıcı açıklama: İzmir'in suyunun yüzde 40'ı daha musluğa gelmeden yok oluyor

Kızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı

Kızı, annesi tarafından İngiltere'ye götürülen baba: Şimdi iki çocuğumu da elimden aldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.