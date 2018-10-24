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İş yerindeki intiharından önce fotoğrafını paylaşmış

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 11:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde, kurye Uğur A.

İş yerindeki intiharından önce fotoğrafını paylaşmış

Gökhan İÇKİLLİ/TERME (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde, kurye Uğur A. (37), sabaha karşı, iş yerinde tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi. Uğur A.'nın sosyal medya hesabından saat 04.25'te fotoğrafını paylaştığı görüldü.
Fenk Mahallesi Çarşamba Caddesi'ndeki kargo firmasına ait şubede kurye olarak çalışan, evli ve 1 çocuk babası Uğur A., dün akşam evine dönmedi. Sabah iş yerine gelen mesai arkadaşları, Uğur A.'nın iple tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Acı haberi alıp, iş yerine gelen Uğur A.'nın yakınları, sinir krizi geçirdi. Uğur A.'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kargo firması çalışanının intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Uğur A.'nın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından saat 04.25'te kendi fotoğrafını paylaştığı görüldü.

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