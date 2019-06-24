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İş yerindeki patlama güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir iş yerinde elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Şahinbey ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi’nde dün gece geç saatlerde Suriyelilere ait iş yerinde patlama meydana geldi.

Gaziantep’te bir iş yerinde elektrik kablolarının ateş almasıyla meydana gelen patlama güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şahinbey ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi’nde dün gece geç saatlerde Suriyelilere ait iş yerinde patlama meydana geldi. Elektrik kablolarının tutuşmasından ardından iş yerinde sıkışan gazın patlamasıyla korku dolu anlar yaşandı. Bölgede patlama sesinin duyulmasıyla birlikte çevredekiler büyük korku yaşarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı ve olay yerine kimseyi yaklaştırmadı. Patlamanın ardından dükkanın içinden yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Patlamada ölen veya yaralanan olmazken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İş yeri sahibi Teyvik Fadıl’ın yakını Nafi Abdurrahman, patlamaya elektrik kablolarının ateş almasının neden olduğunu ve iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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