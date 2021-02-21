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  4. İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı

İş yerindeki sadaka kutusunu böyle çaldı

21.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir şahıs, iş yerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ekmek fırınında meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir şahıs, iş yerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir erkek şahıs gece açık olan ekmek fırınını gözüne kestirdi. Gözü dönmüş hırsız kapıları kapalı olan iş yerinin kapılarını elleriyle açarak içeride kimsenin olmadığı fark etti. Daha sonra tezgah üzerinde bulunan sadaka kutusunu alıp hızla iş yerinden ayrıldı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde şok oldu. Hemen polise durumu haber veren işletme sahibi hırsızın bulunmasını istedi. Ekipler şimdi sadaka kutusunu çalan hırsızı arıyor.

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