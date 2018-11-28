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İş yerindeki yangın ve camların patlama anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 16:58 | Son Güncelleme

BURSA'da 6 katlı apartmanın en alt katındaki iş yerinde çıkan yangın ve camların patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İş yerindeki yangın ve camların patlama anı kamerada

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da 6 katlı apartmanın en alt katındaki iş yerinde çıkan yangın ve camların patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde apartmanı boşaltanların alevlerden kaçma anları yer aldı.
Yangın, önceki gece Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın girişindeki ayakkabı satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede iş yerini kapladı. Mağazanın camları patlayarak çevreye saçıldı. Yangın çıkan dükkanın üst katlarında oturan apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Yangın çıktığı sırada olay yerinin yanındaki dükkanda olduğunu belirten mahalle esnafından Necati Aydın, patlamayla mahalle sakinlerinin büyük bir tedirginlik yaşadığını belirtti. Aydın, "Gece 01.30 civarlarında yandaki dükkandan alevlerin yükseldiğini gördüm. İşyeri sahibini arayarak bilgi verdim. Apartman sakinleri telaş içerisinde kaçışmaya başladı. Aşağıya inemeyenler çatıdan, diğer apartmana geçerek oradan indiler. İlk önce cam patladı. Patlama esnasında bütün komşular camlara, balkonlara çıktı. O sırada itfaiye ekipleri de geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor ''dedi.
'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'
Yangın çıkan binanın birinci katında oturan Nurdan Sertkan ise evinin yangında büyük zarar gördüğünü belirterek, "Patlamalarla yatağımızdan uyandık. Büyük bir korkuyla çocuklarımı, eşimi aldıktan sonra canımızı zor kurtardık. Yanan dükkanın üst katında oturuyorum. Evimin dış taraftan görünen hasarı dışında içinde de hasar var. Eşyalarım hasar gördü. Şu ana kadar gelen giden olmadı. Sabahtan beri eksper bekliyorum. Şu ana kadar kimse kapımı çalmadı. Zararım var ama ilgilenen yok. Konuyla ilgilenen yetkililerden yardım bekliyoruz. Çocuklarımın kitapları zarar gördü. Dün okula gidemediler. Gece boyunca kitaplarını sildik. Çocuğum o şekilde okula gitti" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İş yerindeki yangın ve camların patlama anı kameradaİş yerindeki yangın ve camların patlama anı kameradaİş yerindeki yangın ve camların patlama anı kameradaİş yerindeki yangın ve camların patlama anı kamerada

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