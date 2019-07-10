İş yerindeki yardım kumbarasını çaldılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde biri çocuk, 2 kişi, toptan gıda satan iş yerindeki yardım kumbarasını çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Belediye Meydanı Sokak'ta meydana geldi. Yanındaki küçük çocuklar toptan gıda satan iş yerine giren 20 yaşlarındaki kadın, alışveriş yapıp, 200 lira verdi. iş yeri sahibi Ahmet K. paranın üstünü verdiği sırada, kadının yanındaki çocuk içerisinde para bulunan yardım kumbarasını alıp poşetin içine koydu. Kadın da aldığı ürünleri iade edip parasını geri istedi. Durumdan rahatsız olan Ahmet K., kadınları iş yerinden uzaklaştırdı.

Olaydan sonra yardım kumbarasının olmadığını fark eden Ahmet K., güvenlik kamerasının görüntülerini izlediğinde hırsızlığı tespit etti.

Ahmet K.'nın ihbarı üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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