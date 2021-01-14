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  4. İş yerinden 73 bin liralık malzeme çaldılar: 3 gözaltı

İş yerinden 73 bin liralık malzeme çaldılar: 3 gözaltı

14.01.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen 73 bin liralık malzeme hırsızlığında biri çocuk olmak üzere 3 kişi yakalandı.Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi 9.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen 73 bin liralık malzeme hırsızlığında biri çocuk olmak üzere 3 kişi yakalandı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi Dumansız Sanayi 9. Sokak üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 73 bin TL’lik malzeme hırsızlığı ihbarı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahısların, T.E. (25), G.Ö. (36) ve 16 yaşındaki bir çocuğun olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanırken, 16 yaşındaki çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli şahıslar yapılan işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

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