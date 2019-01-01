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İş yerinden baharat, kadayıf, şeker hırsızlığı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 14:59 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bir gıda toptancısından 4 bin lira değerinde, baharat, tel kadayıf, krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şeker çalındı.

İş yerinden baharat, kadayıf, şeker hırsızlığı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir gıda toptancısından 4 bin lira değerinde, baharat, tel kadayıf, krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şeker çalındı.
Toptancılar Sitesi'nde gıda toptancılığı yapan Mustafa Çakmak, sabah iş yerine geldiğinde kepenk kilidi ile kapının camının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren Çakmak, hırsızlık olayını fark edip, polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.
Polis, yaklaşık 4 bin lira değerinde baharat, tel kadayıf, pastalarda kullanılan krema, bulaşık teli ve 1 çuval toz şekeri çaldığı belirlenen şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İş yerinden baharat, kadayıf, şeker hırsızlığıİş yerinden baharat, kadayıf, şeker hırsızlığı

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